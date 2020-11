Ivrig vedfyring på heimekontor skader luftkvaliteten

innenriks

Koronatiltaka har gitt betre luftkvalitet i Europa, sjølv om det er stor forskjell frå land til land. Det er eit resultat av mindre biltrafikk, færre flyavgangar og stengde industribedrifter.

Men når det gjeld utslepp av svevestøv, har ikkje desse utsleppa falle like mykje. Nokre stader har dei gått opp. Hovudkjeldene til slike utslepp er veg-, dekk- og bremseslitasje, piggdekkbruk og oppvirvling av vegstøv.

Men forskingsdirektør Cristina Guerreiro ved Norsk institutt for luftforsking meiner at auka bruk av heimekontor kombinert med vedfyring òg fører til dårlegare luftkvalitet utandørs her i landet.

– I forhold til luftkvalitet og utslepp av fint svevestøv så er vedfyring – sjølv med dei beste omnane som finst på marknaden – mykje verre enn oljefyring. Så der kan heile gevinsten av reduserte trafikkutslepp i forhold til helse bli heilt borte. Vi kan til og med totalt få ein negativ effekt av at folk sit heime i staden for å gå på jobb, seier ho til NRK.

