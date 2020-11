KrF kan snu og støtte forbod mot atomvåpen

innenriks

Ifølgje Klassekampen er denne teksten ein del av forslaget til nytt partiprogram som blir lagt fram denne veka:

«KrF vil at Norge sluttar seg til atomvåpenforbudet som vart fremforhandlet i FN i 2017, under forutsetning av gjensidig og etterprøvbar nedrusting».

– Det vil vere eit viktig verktøy for å leggje press på atomvåpenstatane og for å leggje til rette for ei forpliktande og langsiktig nedrusting. I dag skjermar Noreg atomvåpenstatane mot press om å forhandle, seier Edel-Marie Haukland, KrFU-leiar og medlem av programkomiteen.

