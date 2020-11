Oslo Børs steig nesten 2 prosent

innenriks

Etter oppgangen på tysdag er hovudindeksen no i pluss sidan årsskiftet. Oppgangen året sett under eitt er no 0,39 prosent, skriv E24.

Equinor og Entra hjelpte godt til med å trekkje børsen opp, og Entra var mest omsett. Aksjen steig med 19,69 prosent etter at det vart kjent at det svenske eigedomsselskapet SBB byr 30 milliardar norske kroner for den norske konkurrenten sin. Bodet svarar til ein aksjepris på 165 kroner for det tidlegare statskontrollerte selskapet Entra.

Høgare oljepris førte også til at Equinor steig tysdag. Oljegiganten runda av med ein oppgang på 5,24 prosent etter at oljeprisen gjennom dagen steig til det høgste nivået sitt sidan mars.

Då børsen stengde, låg prisen på eit fat nordsjøolje på 47,58 dollar fatet, ein auke på 3,89 prosent gjennom dagen.

Equinor var nest mest omsett tysdag. Vidare på lista over dei mest omsette selskapa finn vi Norsk Hydro (+4,50 prosent), Nel (+2,94) og DNB (+3,02).

Grøne tal var det òg å finne hos dei største europeiske børsane. DAX 30 i Frankfurt var opp 1,27 prosent, medan CAC 40 i Paris og FTSE 100 i London steig med høvesvis 1,27 og 1,40 prosent.

(©NPK)