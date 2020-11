Politiet i heile landet får bruke dronar

innenriks

– Dronar gjer at politiet raskare kan få oversikt. Dette er ein del av det nye politiet, som bruker ny teknologi for å kjempe mot kriminalitet som heile tida er i endring, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) i ei pressemelding frå Politidirektoratet.

Agder, Trøndelag og Troms politidistrikt har sidan september 2019 testa bruk av dronar til ulike politiformål. Tilrådingane frå alle distrikt er at bruk av dronar bør vidareførast i politiet.

Nytte i 75 prosent av oppdraga

– Når evalueringa viser at dronar er til vesentleg nytte for arbeidet til politiet i 75 prosent av oppdraga, er det viktig at dette no blir rulla ut i heile landet. For at kriminaliteten skal gå ned, må òg responstida ned. Då er verktøy som dronar, i tillegg til dei nye politibilane som er på veg, veldig viktig, seier justisministeren.

Hovudfokuset for prosjektet har vore åstaddokumentasjon og forbetring av situasjonsforståinga til politiet. I tillegg er dronane nytta til søk, redning og andre politioppgåver.

Utdannar 100 operatørar

I første omgang skal kvart politidistrikt få moglegheit til å utdanne seks operatørar. I alt skal det bli utdanna rundt 100 droneoperatørar i politiet.

– Dette inneber at det i første omgang vil vere ein forholdsvis låg tilgang på dronane, seier beredskapsdirektør Tone Vangen.

Det er likevel opp til kvar enkelt politimeister å ta dronar i bruk i politidistriktet sitt.

