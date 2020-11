Siv Jensen forlét budsjettforhandlingane etter ein halvtime

innenriks

Møtet i forhandlingane om statsbudsjettet for neste år mellom leiarane for regjeringspartia og Frp hadde berre vart ein halvtime då Siv Jensen forlét Statsministerens kontor.

– Regjeringa har openbert ikkje brukt tida godt. Regjeringa kan komme opp med løysing om dei vil, så får vi vente til vi høyrer frå dei. Det er svært lita rørsle, sa Jensen på veg ut klokka 18.30 tysdag.

Frp-leiaren kom Statsministerens kontor like før klokka 18. Der møtte ho statsminister Erna Solberg (H), Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Guri Melby (V) til forhandlingar.

– Som eg sa i går, er det ein veldig fastlåst situasjon. Det er stor avstand mellom oss, sa Jensen til dei frammøtte journalistane på veg inn.

– Summen er avgjerande

– Det er langt frå sikkert at vi blir samde, men regjeringa veit kva som skal til. Det handlar om større innrømmingar når det gjeld grensehandel, kvoteflyktningar, pensjonistar og samferdsel, for å nemne fire store område, sa ho.

Jensen var tydeleg på at Frps standpunkt rundt kvoteflyktningar er velkjent. Ho ville derimot ikkje seie om Frp kan støtte eit budsjett som ikkje kuttar i talet på kvoteflyktningar.

– Det er summen av alt vi får til som kjem til å vere avgjerande, og det er ikkje opp til meg åleine å avgjere det. Det skal Frps organ ta stilling til når forhandlingane er avslutta, sa Frp-leiaren.

Flytta opp

Samtidig sa ho at det er avgjerande at regjeringa kjem Frp i møte på dei sakene der partiet er «overtydeleg» på at dei vil ha innrømmingar, og Jensen understreka at Frps standpunkt i asyl- og innvandringspolitikken er velkjend.

Samtalane har gått føre seg sidan 9. november og vart sist helg flytta opp på partileiarnivå, med eit møte på Statsministerens kontor søndag. Dagen etter karakteriserte Jensen forhandlingane som fastlåste.

Statsministerens kontor vil ikkje kommentere status for forhandlingane etter møtet tysdag kveld, opplyser statssekretær Rune Alstadsæter (H) til NTB.

Stortingets finanskomité skal gi frå seg finansinnstillinga fredag 27. november, medan finansdebatten i Stortinget blir halden 3. desember.

(©NPK)