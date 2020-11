Sp-veteran om avgifter: Treng både pisk og gulrot

innenriks

– Skal vi fremje det fornybare, må vi gjere det lønnsamt. Då kan avgift vere eitt verkemiddel, seier stortingsrepresentanten frå Buskerud til NTB.

– Når folk står i valet mellom fornybare naturressursar og fossile naturressursar, må vi vere villig til å bruke både pisk og gulrot for å få dette til, seier han.

Sp-leiinga har ved ei rekkje høve langa ut mot dei auka bensin- og dieselavgiftene til regjeringa. Men Lundteigen meiner partiet må ha eit pragmatisk forhold til CO2-avgifter og bruke dei saman med andre verkemiddel i klimapolitikken.

Dissens i programforslag

Sp jobbar no med eit nytt program for neste stortingsperiode. 20. november gjekk høyringsfristen ut for førsteutkastet.

Eit fleirtal på sju i programkomiteen støttar eit forslag om at «klimaavgifter i transportsektoren må innrettes på en slik måte at de gir effektive klimakutt samtidig som de ikke bidrar til økte sosiale og geografiske forskjeller».

– Sp har vore kritisk til auke av drivstoffavgifter. Det er ein auke vi meiner ikkje har klimamessig effekt, men som berre blir ein fiskal avgift, og som har ei negativ sosial og geografisk side, sa komitéleiar Marit Arnstad då programmet vart lagt fram.

Samtidig meiner fire av medlemmene i programkomiteen at «klimaomstilling i transportsektoren må bygge på prinsippet om at forurenser skal betale. Eventuelle endringer i CO2-avgiften må underbygge dette».

Dissensen peikar mot ein heftig klimadebatt på Sp-landsmøtet i mars.

– Ikkje snakkisen

Lundteigen er skeptisk til å bruke avgifter som har «liten effekt».

– Men vi kan ikkje fråskrive oss den moglegheita, for det er eit viktig instrument for å påverke kva som er bedriftsøkonomisk lønnsamt, seier han.

Lundteigen vil leggje meir vekt på forvaltartankegangen i Sp.

– 50 øre opp eller ned på bensinavgifta betyr veldig lite på bruken av fossilt brensel. Men tilrettelegging for produksjon av diesel på tømmerstokk ville verkeleg kunne gjort ein forskjell, seier han.

– Viss vi skal lempe på avgifter, og det bør vi gjere, tek vi det på bompengane. Det er ikkje bensinprisane som er snakkisen i dag, det er ikkje det som er problemet. Lastebilsjåførane i Vestfossen er opptekne av kor mykje bompengar dei må betale for å køyre eit lass frå sementvarefabrikken i Hokksund til Aurskog Høland.

Åtvara mot «Frp light»

Parlamentarisk nestleiar Kjersti Toppe åtvara i haust om at Sp risikerer å bli eit «Frp light» viss partiet går til val på ein bastant formulering om å skulle redusere bensinprisane.

– Det er ikkje akseptabelt, slo ho fast overfor NTB. Toppes synspunkt var forankra i Hordaland Sp.

Også Senterungdommens leiar Torleik Svelle og tidlegare Sp-statsråd Terje Riis-Johansen har ifølgje Aftenposten vore kritiske til klimaforslaget frå fleirtalet og bede partiet gå inn for høgare bensinprisar.

Senterungdommen vil i sitt klimapolitiske program «øke CO2-avgiften på fossilt drivstoff og øremerke midler fra avgiften til utvikling av biodrivstoff basert på norske råvarer.»

Men Arnstad er trygg på at fleirtalet har brei støtte blant fylkeslaga for formuleringa om at sosiale og geografiske forhold skal takast omsyn til.

Ho legg fram dei andre og siste utkasta til programkomiteen 10. januar. Nytt partiprogram blir vedteke på landsmøtet i mars.

(©NPK)