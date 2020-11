Tromsø lempar litt på koronaforskrifta

innenriks

I koronaforskrifta til kommunen frå 17. november innførte Tromsø forbod mot private samankomstar med fleire enn ti deltakarar.

Frå onsdag blir forskrifta mjuka litt opp ved at avgrensinga på ti deltakarar ikkje gjeld for private samankomstar der alle deltakarane høyrer til same husstand, to husstandar eller etablerte kohortar i barnehagar eller barneskular, opplyser Tromsø kommune i ei pressemelding.

Barn i barnehagar og barneskular blir unnatekne frå forbodet mot private samankomstar med meir enn ti personar.

– Erfaringa så langt har vore at barn i liten grad har vore involverte i smittespreiing. Desse barna er unnatekne avstandskravet i skule- og barnehagekvardagen, og det er derfor formålstenleg ikkje å ha avgrensingar i kor mange av klassekameratane eller leikekameratane frå barnehagen barna kan møte på fritida, seier smittevernoverlege Trond Brattland.

(©NPK)