«Den vesle familien» kan håpe på julebesøk

Sjølv om smittetala i Noreg på ny ser ut til å gå nedover, vil Solberg og regjeringa vente i endå tre veker før dei strenge smitteverntiltaka kan bli endra. Ho legg vekt på at smitten framleis er for høg mange stader og legg inn atterhald før ho vil love at folk kan reise heim til jul.

– Det å kunne reise heim i den vesle familien synest eg har ein høg verdi. Men då er det er andre ting som ein kan gjere for på avgrense smittefaren. Kanskje ein ikkje treng å treffe alle dei gamle klassekameratane samtidig, kanskje ikkje heile storfamilien, sa Solberg under pressekonferansen på onsdag.

Annleis jul

Neste veke vil det komme konkrete råd frå regjeringa om julefeiringa.

– Med auka reiseaktivitet aukar òg sjansen for at smitte blir spreidd, åtvara Solberg.

– Det vil derfor uansett ikkje vere rom for å planleggje dei store juleselskapa eller nyttårsfestane i år. Feiringa kjem til å bli annleis, sa ho.

Senkar ikkje skuldrene

Smittetala viser ein fallande tendens, men statsministeren seier det er for tidleg å senke skuldrene.

– Det er for tidleg å seie om nedgangen i tala er tilstrekkeleg. Vi må sjå ein klar nedgang i tala i minst tre veker til, sa Solberg, som la til at smitten framleis er for høg og på eit høgare nivå enn for nokre veker sidan.

Ifølgje Folkehelseinstituttetg jekk smittetalet ned med 11 prosent sist veke, frå vel 4.000 positive covid-19-testar i veke 46 til drygt 3.600 smittetilfelle i veke 47.

