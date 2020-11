24 nye koronasmitta i Drammen

innenriks

17 av dei som no har fått påvist koronasmitte, er nærkontaktar av tidlegare kjende tilfelle. Éin person har fått påvist smitte etter å ha komme heim til Noreg etter reise i utlandet. For dei siste seks er smittevegen ukjend, opplyser Drammen kommune på nettsidene sine.

Tysdag var det 28 nye smittetilfelle, og kommunen har no færre påviste tilfelle per dag enn dei hadde fram til midten av førre veke.

– Sjølv om tala per dag ser betre ut enn for éin og to veker sidan, har vi framleis eit veldig høgt smittetrykk. Vi har 229 nye koronatilfelle i Drammen dei siste sju dagane, så vi har framleis ein krevjande jobb føre oss for å redusere smittetrykket ytterlegare, seier kommuneoverlege John David Johannessen.

– Men vi ser heldigvis at tiltaka som er innførte, hjelper oss til å redusere smittetrykket.

Sidan starten av mars har til saman 1.490 personar i Drammen kommune fått påvist koronasmitte.

