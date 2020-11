Asheim ser lyspunkt i arbeidslivet

innenriks

– I løpet av hausten har 8.000 registrerte arbeidssøkjarar gått ut av arbeidsløysekøen kvar veke. Utgangspunktet no er annleis enn det var i mars, sa han.

Asheim trekte fram at det allereie er på plass ei rekkje ordningar.

– Det finst særlege ordningar for sjukepengar og omsorgspengar. Vi har på plass ei forskotordning for utbetaling av dagpengar. Dagpengesatsen er forhøgd, og terskelen for å få sosialhjelp er senka, sa han.

Vidare trekte statsråden fram at Nav har bygd opp beredskapen.

– Dei er no nede på normal saksbehandlingstid og står klare til å ta imot eit betydeleg høgare tal søknader om dagpengar viss det skulle bli behov for det.

Likevel måtte arbeidsministeren fastslå at talet på arbeidsledige og permitterte har gått kraftig opp dei siste vekene.

– Noreg har møtt ei ny smittebølgje med nye strenge smitteverntiltak som vi veit at arbeidsmarknaden òg blir sterkt prega av, sa Asheim.

