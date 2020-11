Brei støtte til Brennpunkt-dokumentar om Smiths Venner i Kringkastingsrådet

innenriks

Rådsmedlemmene Vebjørn Selbekk, som er redaktør i Dagen, og Bushra Ishaq, var mellom dei som gav støtte til dokumentaren «Smiths Venner: Guds utvalgte», skriv Medier24.

– Dette er viktig journalistikk, og heilt i tråd med NRKs samfunnsoppdrag. Det er viktig med tanke på ein debatt om den breie ytringsfridommen vi ønskjer i dette landet, seier Ishaq.

Fleire gav òg uttrykk for forståing for reaksjonane til BCC-medlemmer, men at dei må tole eit kritisk blikk i eit demokratisk samfunn.

NRK har fått over 300 klagar på dokumentaren.

