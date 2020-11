Esa opnar formell sak mot Noreg etter trygdeskandalen

innenriks

Saka gjeld Noregs krav om opphald i landet for å kunne få enkelte trygdeytingar, som sjukepengar. I oktober i fjor innrømde Noreg å ha brukt EØS-reglane feil ved å avgrense den frie rørsla til mottakarar av tre typar sjukepengar, skriv Esa onsdag.

Ønskjer dialog

Tilsynet har sendt eit formelt brev som er første steg i ei sak om traktatbrot. Norske styresmakter har to månader på seg til å leggje fram sitt syn, før Esa vedtek om dei skal gå vidare.

– Dette er byrjinga på ein formell prosess. Vi ønskjer å ha ein konstruktiv dialog og finne ei løysing som er i samsvar med EØS-avtalen, seier Esa-president Bente Angell-Hansen.

Også arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) er innstilt på dialog.

Samde om mykje

– Vi har nettopp fått brevet og skal få lese det skikkeleg og ha ein dialog med Esa, seier han til NTB kort tid etter at nyheita vart kjend onsdag. Han synest ikkje det er pinleg at det er innleidd ei formell sak mot Noreg.

– Nei, vi har hatt ein tett dialog heile vegen og er glad for dei avklaringane vi kan få frå Esa og frå Efta-domstolen.

Asheim legg til at Noreg er samd i at mykje av praksisen som ligg til grunn for saka, har vore feil, men seier det òg er ting dei er usamde i. Han forsvarer òg at praksisen har halde fram trass i kritikk.

– Kjernen til usemja der er aktivitetskravet til dei som går på ulike ytingar. Då er det eit spørsmål kor lett det lèt seg gjere i utlandet eller ikkje, seier statsråden.

Saker blir tekne opp att

Navs feilpraksis førte til at minst 86 personar vart dømde for trygdesvindel. To av sakene er avgjorde med høvesvis påtaleunnlating og bortlegging, opplyser Riksadvokaten til NTB. I tillegg har fleire tusen feilaktig fått krav om tilbakebetaling frå Nav og avslag på trygdesøknadene sine.

Så langt er 23 saker med rettskraftig dom sende vidare frå Riksadvokaten til Gjenopptakingskommisjonen, som til no har vedteke at 17 av sakene skal gjenopnast.

Ser tilbake til 1994

Innrømminga i fjor haust gjaldt trygdedirektivet frå 2012, men både EU-kommisjonen og utvalet som granska Nav, meiner feilpraksisen strekk seg lenger tilbake i tid.

Førre månad skreiv Rett24 at EU-kommisjonen meiner Noreg har feilbehandla Nav-sakene heilt sidan EØS-avtalen tredde i kraft i 1994. Også granskingsutvalet meinte det var grunn til å gå gjennom praksisen før 2012. I eit innlegg til Efta-domstolen står Noreg på si side fast på at det går eit vesentleg skilje nettopp i 2012.

Esa seier der er opna ei ny sak for å undersøkje om det er gjort tiltak mot enkeltpersonar tilbake til 1994. I den saka har dei sendt brev og bede norske styresmakter om meir informasjon.

