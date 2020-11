Fleire jobbar med psykisk helse- og rusarbeid

innenriks

Berre frå 2019 til 2020 var auken på 170 årsverk, viser rapporten frå Sintef.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) seier i ei pressemelding at han er glad for at stadig fleire jobbar med psykisk helse og rus i kommunen.

– Dette er ekstra viktig i den tida vi er inne i no. Strenge smitteverntiltak har ført til ekstra belastningar for mange, og unge blir hardt ramma. Det er viktig at tilboda til utsette grupper blir haldne oppe så langt det lèt seg gjere, slik at dei får tidleg hjelp og dermed unngår å bli sjukare.

Talet på årsverk til psykisk helse- og rusarbeid i helsestasjons- og skulehelsetenesta auka ifølgje Sintef med 3,5 prosent frå 2019 til i år.

Sidan 2015 har talet på årsverk innan psykisk helse- og rusarbeid i denne tenesta auka med 44 prosent.

(©NPK)