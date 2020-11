Frp vil ha garantiar for å støtte domstolsreform

innenriks

Forhandlingane om ny domstolsstruktur er heilt i sluttfasen mellom Frp og regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF på Stortinget.

– All denne spekulasjonen og litt konspirative framstillinga om at dette handlar om sniknedlegging av domstolar, avviser vi totalt. Vi skal ha tydelege forsikringar om at så ikkje skjer, seier Frps justispolitikar Per-Willy Amundsen til NTB.

– Vi er opptekne av tydelege formuleringar som garanterer for ein slags minstebemanning i alle rettsstader.

– Skal liggje fast

Dagens struktur er sett saman av 60 tingrettar, med 69 rettsstader og 34 jordskifterettar. Dei fleste rettsstadene utgjer samtidig ein rettskrins – eit geografisk område som domstolen dekkjer.

Regjeringa vil redusere talet på rettskrinsar frå 60 til 23 for tingrettane og frå 34 til 19 for jordskifterettane.

For å sikre regjeringspartia fleirtal for den foreslåtte strukturen vil Amundsen ha uttrykkjeleg slått fast at berre Stortinget kan endre strukturen når han først er vedteken.

– Det skal ikkje vere mogleg at domstolsadministrasjonen eller regjeringa gjer endringar. Ein skal ikkje formelt kunne nedleggje nokon av desse rettsstadene i ettertid eller gjere endringar i krinsane, seier Frp-politikaren.

Sp-bråk

Men Senterpartiet er sterkt kritisk til reforma. Partiet fryktar endringane inneber at 400–500 arbeidsplassar på sikt står i fare, og at tilgangen folk har til rettsstaten blir dårlegare.

Reforma vil medføre at advokatmiljø minskar og blir sentraliserte, og at politiadvokatar forsvinn frå stader utan tingrett, fryktar partiet.

– Vi kan lure på om Høgre og også statsråden meiner at sorenskrivarar, dommarar og advokatar rundt om i heile landet driv med desinformasjon når dei fortel om konsekvensane av sentralisering og klart seier at domstolar faktisk kjem til å bli nedlagde? spurde Sps justispolitikar Jenny Klinge nyleg i Stortinget.

– Blir ikkje lagt ned

Justisminister Monica Mæland (H) slo i Stortinget hardt tilbake mot fråsegnene.

– Vi foreslår ei endring som ikkje medfører at nokon domstolar blir lagde ned. Vi foreslår ikkje at nokon mistar jobben. Tvert imot foreslår vi ein historisk auke av tilsette i domstolane i budsjettet for neste år, sa ho.

Mæland understreka at saker frå domstolar med lang saksbehandlingstid no kan flyttast til domstolar med ledig kapasitet i distrikta.

– Vi foreslår meir aktivitet i dei minste domstolane, ikkje mindre aktivitet. Det betyr auka rettstryggleik, og vi får ned saksbehandlingstida, sa statsråden.

– Distriktsreform

Amundsen i Frp seier heile føresetnaden for den nye strukturen er at det ikkje skal vere ei reform på bekostning av dei lokale domstolane, men for å ta vare på dei.

– For oss skal dette vere ei distriktsreform. Er det noko som truar dei minste tingrettane i dag, så er det sakstilfang og at ein har lita kapasitetsutnytting, seier han.

– Viss vi ikkje gjer noko med rettskrinsane, går det sakte, men sikkert mot nedlegging av dei minste domstolane, fryktar Amundsen.

Samtidig avheng forhandlingane på Stortinget om ny domstolsstruktur av at dei fire borgarlege partia klarer å komme fram til ein budsjettavtale. Forhandlingane er no flytta opp til partileiarnivå.

Domstolsreforma skal leverast 1. desember, men kan bli utsett i påvente av ei budsjettsemje.

