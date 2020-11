Gard Michalsen sluttar som ansvarleg redaktør i E24

innenriks

Det opplyser Schibsted i ei pressemelding onsdag.

Under Gard Michalsens leiing har E24 vakse kraftig i både tilsette, lesarar, inntekter og abonnentar. Nettavisan har òg styrkt posisjonen betydeleg på dagsordensettande næringslivsnyheiter og undersøkjande journalistikk.

Michalsen seier at kraftig vekst ikkje skjer utan utfordringar og interne veksesmerter, og at leiinga har fått tydelege tilbakemeldingar frå redaksjonen som må jobbast med.

– Denne jobben har vi så vidt byrja på, og eg var i utgangspunktet innstilt på å fullføre han. Men eg har innsett at vi står i ein situasjon der oppgåva kan vere enklare med andre enn meg ved roret. Nokre gonger er det riktige valet å gi stafettpinnen vidare. No kan det vere det beste for E24, og derfor har eg teke valet om å seie opp stillinga mi, seier Michalsen.

Michalsen går ut av rolla med omgåande verknad, men vil vere tilgjengeleg for E24 og Schibsted framover. Nyheitsredaktør Lars Håkon Grønning blir konstituert ansvarleg redaktør inntil ein permanent erstattar er på plass.

