Helseministeren vedgår for dårlege koronaverktøy

innenriks

Til Aftenposten fortel smittejegerar i Asker kommune om «metodar som minner om eit u-land». Meldingane som mellom anna omtaler korleis ein person vart smitta, blir skrivne ut i to eksemplar og blir sende inn.

– Det kjennest litt gammaldags. Det er rart at vi må sende inn smitteskjema manuelt no i 2020, seier sjukepleiar Hilde Nordskag.

Avdelingsdirektør Line Vold ved Folkehelseinstituttet (FHI) er samd i at manglande innrapportering av viktige data er eit betydeleg problem.

– Dette gjer at vi manglar data på ein god del av tilfella, som kunne gitt oss betre oversikt over situasjonen. Dette er eit felt der vi treng fortgang i prosessen. Vi jobbar hardt med å finne løysingar, seier ho.

Helseminister Bent Høie meiner situasjonen er betre enn i mars.

– Men det er framleis ikkje godt nok. Det blir jobba for å sikre at innmeldingane er gode nok, og at dei digitale systema blir endå betre. Det er veldig mykje trykk på dette no, seier han til Aftenposten.

Han avviser at dette kunne ha vore ordna tidlegare.

– Dette er jo komplisert. Hadde det vore enkelt, hadde det vore løyst for lenge sidan, seier Bent Høie.

(©NPK)