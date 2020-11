Nav-dømde kan måtte vente lenge på oppreising

innenriks

No ventar Gjenopptakingskommisjonen på ei rettsavklaring frå Efta-domstolen. Torsdag skal domstolen halde ei tre timar lang høyring om trygdeskandalen.

Høgsterett har sendt inn i alt 16 spørsmål som handlar om korleis EUs trygdedirektiv skal forståast. Desse spørsmåla må Efta svare på før sakene til dei som kan vere uriktig dømde for trygdesvindel, kan takast opp att.

I høyringa skal både Noreg, EU-kommisjonen og Eftas overvakingsorgan Esa framføre synspunkta sine. Men noko svar kan ikkje ventast torsdag. Det kan ta både to og tre månader før domstolen fattar avgjerda si, får NTB opplyst av Esa.

86 saker

Setteriksadvokaten har hittil fått oversendt 86 saker frå politiet og statsadvokatane der personar har vorte domfelte fordi Nav meinte at dei oppheldt seg ulovleg i EØS-land samtidig som dei fekk sjukepengar, pleiepengar eller arbeidsavklaringspengar.

I oktober i fjor vart det kjent at Nav hadde praktisert EØS-regelverket feil i ei årrekkje, og den mykje omtalte trygdeskandalen eksploderte. Saka har så langt ført til to forklaringar i Stortinget og like mange høyringar i Stortingets kontrollkomité. Den siste skjer fredag denne veka.

Navs feilpraksis førte som kjent til at minst 86 personar vart dømde for trygdesvindel. To av sakene er avgjorde med høvesvis påtaleunnlating og bortlegging, opplyser Riksadvokaten til NTB. I tillegg har fleire tusen feilaktig fått krav om tilbakebetaling frå Nav og avslag på trygdesøknadene sine.

17 vedtok gjenopna

Så langt er 23 saker med rettskraftig dom sende vidare frå Riksadvokaten til Gjenopptakingskommisjonen, som til no har vedteke at 17 av sakene skal gjenopnast.

Likevel er eit større tal saker lagt til sides i påvente av avklaringa frå Efta-domstolen. Det same gjeld alle sakene som no er sende tilbake til domstolane.

– Ei slik avklaring er venta våren 2021, heiter det frå Riksadvokaten.

Deretter skal sakene gjennom ei ny rettsbehandling, som også vil ta tid.

Samtidig er det ein del dommar for trygdesvindel som ikkje oppfyller vilkåra for gjenopptaking, og som derfor ikkje vil bli sende over til kommisjonen.

– Vi har ikkje endeleg oversikt over kor mange saker dette er, opplyser Riksadvokaten.

Knekkpunkt 2012

Dei fleste av dommane som Riksadvokaten har oversendt, gjeld mottak av stønad etter 1. juni 2012. Enkelte dommar gjeld likevel òg mottak av stønad før 1. juni 2012, har setteriksadvokat Henry John Mæland tidlegare opplyst.

Datoen er eit knekkpunkt i Nav-skandalen: Det var då EUs nye trygdeforordning vart innført, der det går fram at EU-prinsippet om rørslefridom òg gjeld trygda. Spørsmålet er om dette prinsippet strekkjer seg heilt tilbake til 1994, då EØS-avtalen tok til å gjelde.

Medan norsk styresmakter meiner at det ikkje er tilfelle, er både EU-kommisjonen, det regjeringsoppnemnde Arnesen-utvalet og dei fleste juristar av motsett meining.

Dersom Efta-domstolen slår fast at feilen strekkjer seg tilbake til 1994, kan det ventast eit ras av nye saker.

– Det vi vere oppsiktsvekkjande om domstolen kjem til ein annan konklusjon enn EU-kommisjonen, meiner Olav Lægreid, som er koordinerande advokat for offera i Nav-skandalen.

(©NPK)