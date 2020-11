Ny Esa-godkjenning av støtte til buss- og båtselskap

innenriks

Den opphavlege støtteordninga vart godkjend 20. juli. Den såg bort frå dekning av inntektstap for tilbydarar som fekk kompensasjon for offentlege tenester. Det blokkerte i praksis for dei fleste selskapa, sidan få langdistanseruter i Noreg er reine kommersielle ruter utan noka form for offentleg støtte, skriv Esa i ei pressemelding.

Endringa skal skilje tydelegare mellom ruter som kan få koronastøtte, og ruter som blir driven på vegner av styresmakter, og som ikkje kvalifiserer for støtte. Søknadsfristen blir dessutan forlengd til 15. desember.

(©NPK)