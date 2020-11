Siv Jensen ser rørsle i budsjettprosessen

innenriks

Framstegspartiet møtte dei tre regjeringspartia Høgre, Venstre og KrF til forhandlingar på Statsministerens kontor. Samtalane varte i om lag éin time.

– Eg vil seie vi hadde eit meir konstruktivt møte i dag. Men det er framleis ganske mykje som står igjen, for å seie det varsamt. Vi har framleis dei same utfordringane på bordet, sa Jensen då ho kom ut frå møtet.

Ifølgje henne hadde det vore «litt meir bevegelse» enn dagen før.

– Men det står framleis att mykje før vi kan seie at regjeringa har komme oss i møte.

Jensen seier ho reknar med at det blir eit nytt forhandlingsmøte torsdag.

– Strokke oss langt

Også statsminister Erna Solberg (H) kommenterte forhandlingane onsdag.

– Vi har avstand på nokre viktige punkt, som er viktig både for regjeringspartia og Frp, med ulikt utgangspunkt.

Men statsministeren meiner dei allereie har fått på plass mange gode tiltak i pakken som dei har vorte samd om, og peikar på langtidsplanen for Forsvaret som døme.

– Vi har mykje som skal inn i 2021-budsjettet på grunn av semje i andre samtalar enn dei vi held på med no, seier Solberg.

– Eg synest vi har strokke oss langt, men det vil sikkert Frp meine noko anna om.

Pandemikrise

På veg inn til møtet fekk Jensen spørsmål om kor komfortabel ho er med eventuelt å føre landet ut i ei budsjettkrise midt under ein pandemi.

– Det er regjeringa som er avhengig av å få fleirtal i Stortinget for statsbudsjettet. Då skulle det berre mangle at gjennomslaga våre er tydelege og reelle, sa ho.

Jensen trekte igjen fram avgiftsreduksjonar for å få ned grensehandelen og skape fleire jobbar i Noreg som eit sentralt punkt.

Frp-sjefen har dei siste dagane òg peika på eit behov for å bruke meir pengar på asfaltering og rassikring, som krisetiltak i ein koronaramma økonomi. Det er krevjande å finne nye vegprosjekt som kan setjast i gang allereie neste år, før valet til hausten.

– Innan samferdsel har vi ein situasjon kor mange entreprenørar over heile landet slit, permitterer og sender folk ut i arbeidsløyse, fordi det ikkje er igangsett prosjekt med asfaltering og rassikring som vi likevel treng mykje av i Noreg, seier ho.

Kvoteflyktningar

Kvoteflyktningar blir rekna som den hardaste nøtta i forhandlingane.

I Granavollplattforma vart dei fire borgarlege partia samde om at Noreg skal ta imot 3.000 kvoteflyktningar årleg. Men Frps utgangspunkt er null, og partiet vil etter regjeringsexiten i januar ikkje lenger ta omsyn til plattforma.

Saka er ei kjernesak for Frp, men også for Venstre og KrF. I budsjettforslaget blir målet slått fast om 3.000. Samtidig blir det understreka at det ikkje vil vere mogleg å fylle kvoten i 2020 på grunn av pandemien. Også neste år er det høgst uviss kor mange som kan hentast til Noreg.

Paradokset viss denne saka set bom for ein budsjettavtale, er dermed at prosessen køyrer seg fast i eit prinsippspørsmål om fleire som kanskje aldri blir realisert.

Finansinnstillinga blir gitt fredag. Viss partane ikkje kjem fram til ein avtale før det, vil forhandlingane truleg rulle vidare gjennom helga, fram mot finansdebatten 3. desember. Ein eventuell avtale kan då leggjast fram i salen før debatten.

