Store koronaforskjellar mellom byane

Av 800 som vart testa i Trondheim siste døgn, var det berre éin som testa positivt, opplyser kommunen onsdag. Også i Stavanger er det berre registrert eitt smittetilfelle siste døgn. I tillegg er det meldt om to tilfelle i Sandnes utanfor Stavanger.

I Oslo vart det derimot meldt om 162 smittetilfelle onsdag, medan 25 personar fekk påvist covid-19 i Bergen tysdag.

Også Drammen har slite med mykje koronasmitte. Her vart det onsdag meldt om 24 nye tilfelle.

Oslo mest, Trondheim minst

I alt er det registrert 2.326 smitta i Oslo dei siste 14 dagane, ifølgje statistikk. Det gir eit smittetrykk per 100.000 innbyggjarar på 335,4.

I den andre sida av skalaen ligg Trondheim, der det er registrert 102 tilfelle, noko som gir eit smittetrykk på 49,7. Det betyr at smittetrykket i Oslo er over seks gonger høgare enn i Trondheim.

I Bergen er det registrert i alt 836 smittetilfelle dei siste to vekene (smittetrykk 294,4), i Drammen 572 tilfelle (smittetrykk 564,2), i Stavanger 94 tilfelle (smittetrykk 65,5) og i Tromsø 51 tilfelle (smittetrykk 66,3).

Kryp nedover

Pilene peikar likevel riktig veg både i Oslo, Bergen og Drammen, der smittetala dei siste dagane har krope nedover og onsdag låg lågare enn vekesnittet alle stader.

Byrådsleiar i Oslo Raymond Johansen (Ap) tviler likevel på at det vil bli store lettar i tiltaka i Oslo før tidlegast i midten av desember. I byrjinga av november innførte Oslo mellom anna skjenkeforbod, stengde treningssenter, kinoar og teater, påbod om munnbind i kollektivtrafikken og forbod mot samlingar på meir enn ti personar.

Bergen kommune varsla måndag at koronatiltaka blir forlengde i to veker. Men samtidig lempar kommunen på regelen om at maks fem personar kan samlast i private heimar.

Lempar på tiltak

I Tromsø har dei låge smittetala ført til at kommunen har mjuka opp på tiltaka. Mellom anna gjeld ikkje lenger ei avgrensing på ti deltakarar for private samankomstar der alle deltakarane tilhøyrer same husstand, to husstandar eller etablerte kohortar i barnehagar eller barneskular.

Nasjonalt er det registrert 530 nye tilfelle av koronasmitte siste døgn. Det er litt mindre enn for éi veke sidan, då det vart registrert 594 nye smitta.

Tysdag var 128 personar innlagde på sjukehus for covid-19. Til no er det registrert 314 døde som følgje av sjukdommen.

