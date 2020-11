Bonde dømd til fengsel etter at Mattilsynet fann 340 døde griser på garden hans

innenriks

Bonden sa seg i all hovudsak skuldig i det alvorlegaste tiltalepunktet om grovt brot på dyrevelferdslova, skriv Jærbladet.

I ein rapport frå Mattilsynet skreiv inspektørane at dei under to tilsyn i 2017 fann minst 340 døde dyr av ulik grad av rotning, der fleire av dei låg i bingar saman med levande dyr. Minst 45 dyr vart avliva under tilsynet, og minst 10 dyr døydde av seg sjølv under tilsynet. Dyreromma var skitne, mørke og heldt lågare temperatur enn forsvarleg. Mange av dei døde grisene hadde vorte etne på av andre griser.

Bonden dreiv med smågrisproduksjon. Frå seinsommaren 2017 var det kraftig overproduksjon av svinekjøt, og bonden forklarte i Jæren tingrett at han ikkje fekk selt smågrisene til slaktegrisprodusentar. Derfor prøvde han å fôre opp grisene sjølv. Økonomien var dårleg, arbeidsbøra for bonden var stor, og han var sliten og psykisk nedbroten.

I alt var det rundt 900 dyr på garden då Mattilsynet kom på inspeksjon i november 2017, medan det vanlegvis var 500–600 dyr på garden.

Mannen vart pålagd driftsforbod etter tilsynet frå Mattilsynets i november 2017, og er ikkje lenger bonde.

(©NPK)