Djup bekymring for den psykiske helsa til unge under koronatida

Det var eit dystert bilete som vart teikna, då ei rekkje aktørar som jobbar med barn og unge stilte til digitalt innspelsmøte hos statsminister Erna Solberg (H) torsdag. Temaet var den psykiske helsa til unge under pandemien.

– Vi har aldri vore så bekymra før, fortalde Anne Karin Swang, leiar for landsgruppa for helsesjukepleiarar.

Ho fortalde om dei alvorlege etterverknadene av at helsesjukepleiarar vart omprioriterte til smittesporing då landet stengde ned i mars. Når tenestene dei fleste stader opna igjen i september, opplevde helsesjukepleiarane over heile landet ein enorm pågang.

– Mange barn fortalde om svært alvorlege tema, som sjølvskading, sjølvmordstankar, vanskelege heimeforhold som har vorte verre med auka krangling, vald og rusmisbruk, eller om foreldre med sterk angst som nærast sperrar ungane sine inne og argumenterer med smittevern, fortalde ho.

Einsemd og håpløyse

Biletet vart underbygd av ei rekkje andre aktørar. Anne Stine Meltzer, tidlegare leiar for Norsk foreining for den psykiske helsa til barn og unge, seier at medan det kom færre pasientar inn til norske barneklinikkar i vår, har det i haust auka veldig.

– Dei som kjem inn i klinikkane no, har eit veldig høgt lidingstrykk, fortalde ho.

Andre aktørar fortalde om unge som har byrja med sjølvskading for å kjenne på ein annan type smerte enn si eiga einsemd, eller med å henge med rusmisbrukarar då fritidsklubbar og andre tilbod vart stengt ned.

– Vi snakkar kvar einaste dag med barn og ungdommar som seier dei får det meir og meir vanskeleg dess lenger denne pandemien går føre seg, sa Adrian Wilhelm Kjølø, generalsekretær i Mental Helse Ungdom.

Norsk studentorganisasjon (NSO) fortalde om studentar som sit åleine på hybelen dagen lang utan å bli kjende med medstudentane sine. Mange vurderer å droppe ut av studiar etter jul fordi dei ikkje orkar meir.

Leiar i NSO, Andreas Trohjell, åtvara om ein tapt generasjon, og seier tal viser at norske studentar aldri har følte seg meir einsame.

Nedstenging òg positivt

Dei alvorlege tilbakemeldingane står i kontrast til ei stor undersøking blant ungdom i Oslo frå april-mai som fann at det store fleirtalet opplevde nedstenginga som positivt. Ein av fem ungdommar svarte at koronatida hadde fleire positive konsekvensar enn negative.

Undersøkinga vart gjennomført av Ungdata-senteret ved Oslo Met. Forskar Anders Bakken seier det kan handle om at ungdommane opplevde mindre stress og meir fleksibilitet i kvardagen, at dei fekk meir søvn og kunne gjere fleire hyggjelege ting saman med familien sin.

Psykolog Maria Abrahamsen Østhassel seier ho fryktar at tala i undersøkinga frå i vår ikkje kan samanliknast med situasjonen no i haust, og fortalde at ho opplever at stadig fleire unge får det verre.

Aktørane var samstemde i at det hastar med å normalisere kvardagen for barn, ungdom og studentar.

Dei bad òg regjeringa innstendig om å ruste opp den psykiske helseomsorga, særleg for unge, men også for vaksne. Fleire peikte på at barn er avhengig av at dei vaksne rundt dei har det bra, og at mange foreldre no òg slit tungt.

Statsminister Erna Solberg uttalte at regjeringa er svært bekymra for situasjonen til barn og unge og har som prioritet å skjerme desse gruppene nest etter å sikre liv og helse.

– Vi skal følgje opp dette, lova ho etter innspelsrunden.

(©NPK)