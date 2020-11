Ikkje noko vedtak om Baneheia-gjenopptaking

innenriks

Leiar Siv Hallgren i Kommisjonen for gjenopptaking av straffesaker seier til NTB torsdag at det framleis blir jobba med å ta stilling til om Kristiansen skal få prøvd saka si på nytt. Nokon konklusjon kjem ikkje på todagarsmøtet som blir avslutta torsdag.

– Vi veit ikkje når saka blir ferdig behandla. Kommisjonen jobbar med saka, seier Hallgren til NTB.

Ho seier det blir fleire møte i Gjenopptakingskommisjonen framover. På grunn av pandemien føregår møta for tida digitalt. Tidlegare har Hallgren uttalt at ho ikkje kan anslå når ein konklusjon vil kome, men har slått fast at det er ei krevjande sak, og at det vil vere behov for ekstra møte i tillegg til dei ordinære møta.

Uforståande

Det er sjette gong Viggo Kristiansen ber om å få saka si teken opp att. Det siste kravet vart send til Gjenopptakingskommisjonen i 2017.

Viggo Kristiansens advokat Arvid Sjødin stiller seg uforståande til den lange behandlingstida kravet om gjenopptaking tek.

- Dei brukar mange møtedatoar i ei sak der det vitterleg er eit utelukkingsbevis, skriv Sjødin til NTB.

DNA-bevis

Kristiansen og Jan Helge Andersen vart i 2001 dømde for å ha valdteke og drepe Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand.

Kristiansen sonar i dag ein dom på 21 års forvaring, medan Andersen vart sloppen fri i 2016 etter ferdig soning. Andersens DNA vart funne på åstaden, men det finst ingen fellande bevis mot Kristiansen. Han vart funnen skuldig på grunn av det samla bevisbiletet i saka.

Gjenopptakingskommisjonen oppnemnde i desember i fjor rettsgenetikar Frederik Torp Petersen ved Rettsmedisinsk institutt i København som ny sakkunnig for DNA-bevisa i saka.

Konklusjonen i rapporten var klar i juni og viste at Retsgenetisk Afdeling i København ikkje ville rapportert DNA-analysane som bevis i ei straffesak.

