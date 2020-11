Lovforslag om pelsdyrforbod ut på høyring

innenriks

Men Norges Pelsdyralslag, som vart informert om ordninga på eit møte med Landbruks- og matdepartementet onsdag, er ikkje fornøgd, skriv Nationen.

– Etter dagens møte med LMD, er det klart at lovproposisjonen blir send på høyring i morgon, og at vi endå ein gong må jobbe hardt opp mot Stortinget for at resultatet skal bli riktig og rettferdig, skriv Pelsdyravlslaget i ein SMS, som onsdag vart send til alle pelsdyrbøndene.

Etter fleire rundar varsla landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) Stortinget i oktober om at kompensasjonsordninga for pelsdyrbøndene vil vere klar i månadsskiftet november/desember, i samband med lovforslaget.

Regjeringa går inn for at kompensasjonen skal utmålast etter avgjerdene i lova om oreigningserstatning. Det betyr at bøndene vil få det som blir omtalt som «full kompensasjon».

Stortinget gjekk inn for eit pelsforbod i 2019. Saka blir rekna som ein stor siger for Venstre, som både i regjeringsforhandlingane på Jeløya i 2018 og på Granavolden i 2019 fekk gjennomslag for at pelsdyrnæringa skal avviklast innan 2025.

(©NPK)