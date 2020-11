Næringsdepartementet sel alle aksjane sine i Entra til svensk eigedomsgigant

innenriks

Eigedomsselskapet Castellum skriv i ei pressemelding at dei byr 170,86 kroner per aksje i Entra. Det er 5,86 kroner meir enn det svenske eigedomsselskapet Sämhallsbyggnadsbolaget i Norden (SSB) baud tysdag denne veka.

Bodet er ein kombinasjon av kontantar og nyutstedte aksjar i Castellum der aksjeeigarane kan få 13 aksjar i Castellum for kvar 20. aksje dei eig i Entra. I tillegg blir dei tilbode 25,68 kroner per aksje. Totalt består bodet av 109 millionar Castellum-aksjar og 4,3 milliardar kroner i kontantar.

Får 2,5 milliardar for Entra-aksjane

Entra skriv i ei børsmelding torsdag morgon at Næringsdepartementet har selt 15 millionar aksjar i selskapet til Castellum, tilsvarande 8,2 prosent av aksjane i selskapet.

Næringsdepartementet stadfestar i ei pressemelding at dei har selt seg heilt ut av selskapet.

– Regjeringa har lenge vore tydeleg på at staten ikkje er ein langsiktig eigar av Entra. Aksjen har hatt ei god verdiutvikling sidan børsnoteringa i 2014, og eg er veldig fornøgd med salet, seier næringsminister Iselin Nybø (V) i pressemeldinga.

Prisen per aksje er 169 kroner, og staten får 2,5 milliardar kroner for aksjane. Det er i tillegg avtalt ein justeringsmekanisme som sikrar at staten får same pris som andre Entra-aksjonærar dersom Castellum set fram eit pliktig bod på alle aksjane i Entra, noko som kan gi eit tilleggsvederlag for aksjane til staten.

Sa at samtalar var avslutta

Etter spekulasjonar i marknaden stadfesta Castellum onsdag morgon at dei har vore i diskusjonar med Entra om eit oppkjøp. Dei sa likevel då at samtalane ikkje hadde ført fram og at samtalane var avslutta.

Styret i Entra seier i ei pressemelding torsdag morgon at dei vil vurdere bodet frå Castellum. Dei ber samtidig aksjeeigarane om å vente med å gjere noko med aksjane sine.

Styret i Entra sa tidlegare denne veka at dei set pris på den strategiske interessa i Entra, men gav uttrykk for at dei ikkje er avhengige av å bli kjøpt opp.

– Styret trur at Entra har ei lys framtid som eit uavhengig selskap, heitte det i ei pressemelding frå selskapet.

(©NPK)