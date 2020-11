Nakstad fryktar ny smittebølgje når vaksinen kjem

innenriks

– Med ein gong vi byrjar å vaksinere folk, så vil folk òg slappe meir av. Ser vi rundt oss i Europa så trur eg kanskje det kan medføre ei smittebølgje nummer tre i mange land, seier Nakstad til NRK.

Han meiner vaksinasjonen vil føre med seg ei freisting til å fjerne tiltak, og at folk då byrjar å leve tilnærma normalt og tenkje at faren er over.

– Men situasjonen er faktisk at det framleis berre vil vere ein liten del av befolkninga som har immunitet mot viruset, seier Nakstad. Han seier det vil ta mange månader før samfunnet kan gå heilt tilbake til normalen.

