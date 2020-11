Pelsdyrbønder fryktar endå meir uvisse

innenriks

I lovforslaget er kompensasjonane til oppdrettarane konkretiserte, men det skaper lite ro i rekkjene. Norges Pelsdyralslag, som vart informert om ordninga på eit møte med Landbruks- og matdepartementet onsdag, er ikkje nøgd, skriv Nationen.

– Etter dagens møte med LMD, er det klart at lovproposisjonen blir send på høyring i morgon, og at vi endå ein gong må jobbe hardt opp mot Stortinget for at resultatet skal bli riktig og rettferdig, skriv Pelsdyralslaget i ein SMS, som onsdag vart send til alle pelsdyrbøndene.

Ifølgje Pelsdyralslaget manglar lovforslaget til regjeringa avgjerande punkt for å sikre full erstatning til pelsdyrbøndene.

– For enkelte bønder betyr forslaget livslang økonomisk ruin, skriv Pelsdyralslaget i ei pressemelding torsdag.

– Frustrerande og vondt

– Det er snart eitt år sidan Stortinget krystallklart kravde at regjeringa måtte sikre at alle skulle haldast skadeslause. Mange bønder skulle hatt oppgjeret på konto for lenge sidan. Derfor er det frustrerande og vondt at regjeringa no skaper endå meir uvisse og uklarleik, seier styreleiar Bertran Trane Skadsem.

Etter fleire rundar varsla landbruksminister Olaug Bollestad (KrF) Stortinget i oktober om at kompensasjonsordninga for pelsdyrbøndene vil vere klar i månadsskiftet november/desember, i samband med lovforslaget.

Regjeringa går inn for at kompensasjonen skal utmålast etter avgjerdene i lova om oreigningserstatning. Det betyr at bøndene vil få det som blir omtalt som «full kompensasjon».

– Vil ende stygt

– Det positive i forslaget er at regjeringa endeleg har gått med på å behandle dette som oreigning, slik ein vanlegvis gjer når staten tek noko frå nordmenn. Men samtidig vel regjeringa å skuve heile utrekninga vidare til forvaltninga og rettsvesenet. Det kjem til å ende stygt. Stortinget må gjere ein stor jobb her, endå ein gong, seier Skadsem.

Han viser mellom anna til at regjeringa har sett krav om aktivt dyrehald den 15. januar 2018 som vilkår for å få erstatning.

– Det er menneske over heile Noreg som mistar generasjonsverdiar og framtidsplanane sine fordi dei akkurat den 15. januar 2018 var sjukmeld, utdanna seg eller av andre grunnar ikkje hadde dyr. Det er ein tilfeldig vald dato og slår ut djupt urettferdig, seier Skadsem.

Tre krav

Pelsdyralslaget krev at:

* Riktige utrekningar må leggjast til grunn. Stortingets vedtak må gi detaljerte føringar for sjølve utrekninga av verdiane.

* Alle pelsdyrbønder må inkluderast.

* Det må givast fullt skattefritak på kompensasjonen.

Stortinget gjekk inn for eit pelsforbod i 2019. Saka blir rekna som ein stor siger for Venstre, som både i regjeringsforhandlingane på Jeløya i 2018 og på Granavolden i 2019 fekk gjennomslag for at pelsdyrnæringa skal avviklast innan 2025.

