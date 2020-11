Raymond Johansen ber folk halde seg i Noreg i jula

innenriks

Det sa Johansen då han torsdag orienterte om koronasituasjonen i Oslo.

Der fortalde byrådsleiaren at han mest av alt ønskjer seg låge smittetal til jul, eit ønske han truleg deler med dei aller fleste av Oslos innbyggjarar. Og Johansen var klar på at den einaste måten vi kan få oppfylt dette juleønsket på, er ved å halde fram med å vere veldig nøye.

– Vi må halde fram med å unngå sosial kontakt, vi må halde oss heime, halde ut og halde oss her i Noreg. Eg vil på det sterkaste tilrå folk som kan, om å unngå utanlandsreiser i jula, sa Johansen og heldt fram:

– No er det ikkje tida for å reise til verken Frankrike, Spania, Somalia eller Pakistan.

– Såg ein eksplosjon i smitte

På pressekonferansen sa han at han, trass i bønna si, ser på faren for at nokon likevel vel å reise som «overhengande stor».

– Det er derfor det er så viktig å vere så tydeleg på dette. Eg har grunn til å tru at for mange planlegg å reise utanlands i jula, og eg vil åtvare mot å gjere det, sa Johansen.

Byrådsleiaren minte om at det etter sommarferien var ein eksplosjon i smittetilfelle i Oslo, som kom av smitte frå utlandet.

– Vi må for all del unngå at vi får det same etter juleferien, sa Johansen.

Bekymra skulebyråd

Eventuelle reiser til utlandet bekymrar òg skulebyråd Inga Marte Thorkildsen.

– Viss ein tek med seg barn i skulealder, vil det medføre karantene. Då vil dei vere ein risiko for at ungane mistar den opplæringa dei skal ha, eller nødvendig og viktig opplæring. I tillegg utset ein andre for smittefare, sa Thorkildsen.

På pressekonferansen opplyste byrådsleiaren at Oslo kommune vidarefører dei strenge tiltaka med sosial nedstenging fram til 14. desember.

