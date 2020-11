Regjeringa vil at barnehagane skal vurdere norskkunnskapane til barna

innenriks

Kvart år startar det barn på skulen med manglande norskkunnskapar. No har regjeringa sendt eit forslag på høyring om at alle barnehagar og kommunar skal ha ei plikt til å vurdere evnene til barna i norsk. I dag blir ikkje nivået til barn i norsk vurdert før skulestart.

– Kvart år startar ein del barn på skulen utan å kunne norsk godt nok. Dei slit ofte med å følgje undervisninga, og dei risikerer å bli hengjande etter både fagleg og sosialt. Desse barna må vi fange opp tidlegare, slik at dei får moglegheit til å utvikle språket godt før skulestart, seier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

I forslaget går det fram at barnehagane skal bli gitt ansvar for å vurdere norskkunnskapane, og at denne vurderinga skal bli gitt til kommunen.

I alt 92 prosent av barn mellom eitt og fem år går i barnehage i Noreg. Også barn som ikkje går i barnehage, skal etter forslaget vurderast, men dette ansvaret blir då gitt til kommunen.

Hanne Fehn Dahle i Utdanningsforbundet er skeptisk til forslaget.

– Vi er redde for at dette blir oppfatta som ei standardisert mappekartlegging av alle barn. Det trur vi er uheldig bruk av ressursar og uheldig for barna, seier ho til NRK.

Leiar Anne Lindbo i Private barnehagers landsforbund er derimot glad for forslaget.

– For å ta barna på alvor og sørgje for at dei når det fulle potensialet sitt, må vi sørgje for at dei er best mogleg førebudd før skulestart, seier ho.

(©NPK)