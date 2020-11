SMK vil ikkje gi innsyn i tekstmeldingar frå før nedstenginga

innenriks

Koronakommisjonen har fått alle meldingane mellom helsetoppane og regjeringa frå desse dagane, men SMK ønskjer ikkje at meldingane skal bli offentlege, melder NRK.

Tekstmeldingane kan mellom anna vise om det var usemje mellom Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet i forkant av nedstenginga.

Helsepolitikarane til opposisjonen reagerer på at SMK ønskjer å halde kommunikasjonen skjult for offentlegheita.

– På eit overordna nivå bør offentlegheita få vite korleis regjeringa kom fram til så inngripande avgjerder, seier Arbeidarpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol.

Senterpartiets Kjersti Toppe meiner meldingane kan vise kven som eigentleg tok den reelle avgjerda av nedstenginga av landet. Ho meiner Stortinget må få vite om det var eit politisk og ikkje eit fagleg vedtak.

– Vi må vite om det var helsestyresmaktene som brukte smittevernlova, eller om det var avgjerda til regjeringa. Og det kunne sms-ane gitt eit betre innblikk i, seier Toppe til NRK.

Erna Solbergs statssekretær Rune Alstadsæter opplyser til NRK at SMK meiner at omsynet til at det internt på kontoret og mellom departementa og SMK skal vere eit rom for frie råd og innspel, må vege tyngre enn omsynet til offentlegheit.

(©NPK)