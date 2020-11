Auke i talet på arbeidssøkjarar hos Nav

innenriks

Tala viser òg at dette er 9.300 fleire enn ved utgangen av oktober, skriv Nav i ei pressemelding fredag.

– Strengare smitteverntiltak treffer arbeidsmarknaden raskt. Talet på arbeidssøkjarar aukar for første gong sidan april, og arbeidsløysa aukar mest for dei aller yngste. Det vil ta lang tid før vi er på same nivå som før koronapandemien trefte oss, og langtidsarbeidsløysa er no på eit urovekkjande høgt nivå, seier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

109.000 personar var registrerte som heilt ledige ved utgangen av oktober, noko som utgjer 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

