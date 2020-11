Bastholm peikar på Støre

innenriks

MDG-leiar Une Bastholm talte til landsstyret til partiet fredag ettermiddag. Før møtet har MDGs sentralstyre peikt ut ei retning for stortingsvalet.

– I forslaget til vedtak seier vi at vi ønskjer eit regjeringsskifte. Gitt at det ikkje er rom i norsk politikk i dag for ein blokkoverskridande koalisjon mellom dei mest miljøvennlege partia, så foreslår sentralstyret at vi etter valet 2021 søkjar samarbeid mot Ap og SV, seier Bastholm.

Vil ha ny kurs

– Dette betyr i praksis at vi vil gi Jonas Gahr Støre ein sjanse til å stable saman eit fleirtal som gir Noreg ein ny kurs for klima, natur og sosial rettferd. Ein ny kurs frå det vi har sett frå Erna Solberg dei siste sju åra, seier MDG-leiaren.

Ho understrekar likevel at Ap ikkje har nokon garanti for MDGs støtte, men at partiet vil krevje gjennomslag.

I lokalpolitikken styrer MDG oftast saman med Senterpartiet og Arbeidarpartiet, påpeikar Bastholm. Men ho minner om at partiet òg har erfaring med å trekke seg frå samarbeid dersom dei meiner avtalar blir brotne, slik MDG gjorde då Ap i Viken gjekk inn for utbygging av E18.

– Ikkje realistisk

Det einaste partiet MDG absolutt ikkje vil samarbeide med, er Framstegspartiet, peikte Bastholm på. Slik det politiske landskapet ser ut no, er det derfor ikkje mogleg å samarbeide med dei borgarlege partia.

– Det finst ikkje noko realistisk fleirtal på høgresida utan Frp. Det meiner eg vi må innrette oss til, seier Bastholm.

Ho meiner Solberg-regjeringa ikkje har klart å kutte utslepp raskt nok, og dessutan har lagt til rette for øydelegging av natur og matjord. MDG-leiaren er sterkt kritisk til at Solberg lét Frp styre både olje- og energipolitikken og samferdselspolitikken, så vel som justisdepartementet.

Ho skulda «vekslande framandfiendtlege justisministrar frå Frp» for å maltraktere asylpolitikken og skape kvardagsrasisme.

Linjeskift

Bastholm understrekar at sentralstyret ønskjer at partiet diskuterer og tek stilling til samarbeidsspørsmålet for 2021 no, fordi dei trur det gir partiet meir rom til å snakke om politikk og ikkje spel og alliansar fram mot valet.

At MDG no peikar på venstresida, inneber eit linjeskifte for partiet, som ser på seg sjølv som blokkuavhengig. Men MDG-leiaren meiner dei ikkje mistar dette sjølvstendet ved å peike på Ap og SV ved dette valet.

Landsstyret skal avgjere samarbeidsspørsmålet laurdag ettermiddag.

