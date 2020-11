Bergen styrkjer funksjonen til kommuneoverlegen

innenriks

Etatsdirektør Brita Øygard vil frå no av fungere som kommuneoverlege. Anne-Lise Hornæs tek over som etatsdirektør, skriv kommunen i ei pressemelding.

Hornæs har vore rådgivar ved Etat for helsetenester dei siste åra, og ho har tidlegare vore etatssjef for Etat for barn og familie. Endringane gjeld for ein periode på tre månader.

– Det er stort press på kommuneoverlegane og heilt nødvendig at funksjonen blir styrkt. På grunn av denne situasjonen har eg på eige initiativ tilbydd meg å bruke kompetansen min som samfunnsmedisinar i denne rolla framfor å leie etaten, seier Øygard.

Førre veke melde Bergensavisen at Karina Koller Løland har sagt opp etter berre åtte månader i jobben som smittevernoverlege.

Avgangen førte til at kontoret til kommuneoverlegen vil mangle både kommuneoverlege, assisterande kommuneoverlege og smittevernoverlege, ifølgje avisa.

Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet jobbar for tida med å vurdere endringar i organiseringa av kommuneoverlegefunksjonen. Ei arbeidsgruppe skal komme med innstillinga si i desember.

