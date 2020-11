Brexitavtale mellom Noreg og Storbritannia sikrar rettane til borgarane

innenriks

Avtalane skal sikre at norske borgarar som oppheld seg i eller har opparbeidd rettar i Storbritannia før årsskiftet, i all hovudsak held oppe dei same rettane som i dag. Det same gjeld rettane til britiske borgarar i Noreg.

– Vi har saman med Island, Liechtenstein og Storbritannia forhandla fram ein avtale for å sikre rettane til borgarane etter brexit, og ein avtale med EU som vil sikre trygdekoordinering for britiske statsborgarar i Noreg, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Stortinget gav samtykket sitt til ratifikasjon og inngåing av desse avtalane 17. november og vil bidra til å lette overgangen etter at Storbritannia ikkje lenger blir behandla som ein EU-medlem ved nyttår.

Avtalane gjeld berre for personar som har nytta seg av retten til rørslefridom etter EØS-avtalen før årsskiftet. Frå 1. januar 2021 trer Brexit-lova i kraft.

(©NPK)