Bussjåførar og konduktørar vil likestillast med helsepersonell i yrkesskadeordninga

– Vi meiner den siste rapporten frå FHI stadfestar at det er større fare for smitte for ein del yrkesgrupper som ikkje er nemnde i forskrifta, seier leiar i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) Erik Kollerud til NRK.

Dette gjeld til dømes bussjåførar, konduktørar, tilsette i butikkar og liknande.

Helsepersonell fell automatisk inn under ordninga dersom dei blir koronasmitta, medan andre grupper må dokumentere at dei er smitta i jobbsamanheng og ikkje på fritida.

Statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet vil ikkje gi etter for kravet, skriv NRK.

