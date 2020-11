Eitt års fengsel for å ha knivstukke sambuaren i magen

innenriks

Mannen må òg betale kvinna 50.000 kroner i oppreisning, skriv Bergens Tidende.

Hendinga fann stad i august 2018. Paret hadde i forkant av hendinga krangla heftig og drukke mykje.

«Tiltalte har forklart at han stakk (...) for å få henne til å tie stille.», står det i dommen om hendinga, der ein kokkekniv med 20 centimeter langt knivblad vart brukt.

Retten fann det formildande at mannen umiddelbart tilstod og sjølv kontakta AMK etter kort tid.

– Retten ser ikkje bort frå at det var avgjerande for at fornærma overlevde skadane, heiter det i dommen.

Mannen får òg frådrag for lang saksbehandlingstid. Samla strafferabatt blir oppgitt å vere ni månader, skriv avisa.

