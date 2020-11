innenriks

– Ein av personane har hatt besøk av ein person frå Oslo som viste seg å vere smitta. Det var den besøkjande vi melde om i går. To av dei har vore i Oslo sjølv, og dei to siste har vorte smitta av dei to som var i Oslo, seier kommunikasjonssjef i Trondheim kommune, Harry Tiller til Adresseavisen.

Tiller gjentek oppmodinga om å ikkje gjere unødvendige reiser, og minner om at dersom ein reiser til ein stad med mykje ukjend smitte, må ein ta ekstra forholdsreglar.

(©NPK)