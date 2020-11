Miljødirektoratet med sterk kritikk av Equinor

innenriks

Mellom 2015 og 2019 rapporterte Equinor inn utslepp av over 40.000 liter meir olje enn dei hadde løyve for.

Equinor meinte i 2018 at utsleppa ikkje utgjorde ein stor risiko for miljøet sidan olja ikkje spreidde seg til sjøen. Direktoratet nøgde seg derfor med å be Equinor gå gjennom rutinane for å unngå fleire uhell.

Også i 2019 og 2020 har det oppstått fleire utslepp, og utsleppa i år har òg spreidd seg til sjøen.

Equinors vurdering i 2018 er derfor ikkje riktig, ifølgje direktoratet, som brukar uvanleg krasse formuleringar i eit ferskt brev til Equinor som Aftenposten/E24 har fått innsyn i.

«Vi ser svært alvorlig på situasjonen», heiter det mellom anna i brevet.

– Spesielt

Direktoratet har hatt ei rekkje møte med Equinor-leiinga tidlegare i år. Bakgrunnen er ei frykt for at jobben med å ta vare på miljøet manglar forankring på toppnivå i selskapet.

– Det er spesielt at vi må påpeike at dette er viktig. Utfordringa er langt større enn det vi har anteke tidlegare. Situasjonen på Mongstad er på ingen måte tilfredsstillande. Vi håpar Equinor tek dette alvorleg og følgjer opp, seier seksjonssjef Harald Sørby i Miljødirektoratet.

– Forholda vi har avdekt på Mongstad, er uakseptable, seier konserndirektør Irene Rummelhoff i Equinor.

I ei pressemelding opplyser ho at Equinor har sett i verk tiltak for å avgrense konsekvensane av oljetilsiget.

– Alle kjelder vi har funne til lekkasjar, er utbetra, seier ho.

Blir meldt av Bellona

SVs Lars Haltbrekken reagerer sterkt på opplysningane og varslar at SV vil ta opp saka i Stortinget.

– I tillegg vil vi ta initiativ til at Equinor kjem til energi- og miljøkomiteen på Stortinget for å fortelje kva dei har tenkt å gjere, seier Haltbrekken i ein kommentar til NTB.

Miljøorganisasjonen Bellona reagerer sterkt på opplysningane og varslar at dei kjem til å melde saka.

– Vi kjem til å melde dette. Det er grov miljøkriminalitet vi står overfor. Og igjen ser vi korleis vedlikehaldsprogramma blir kutta, akkurat som på Melkøya, seier fagleg leiar Frederic Hauge.

NTB har bede Equinor kommentere skuldingane frå Hauge og den varsla meldinga.

