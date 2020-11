Nasjonalmuseet bad Munchmuseet trekke seg frå NRK-debatt

innenriks

Nasjonalmuseet har den siste tida fått kritikk for at dei held stengt for publikum i tre år på grunn av flytting, samtidig som dei får over 2 milliardar kroner i offentleg tilskot.

NRK skriv fredag at Nasjonalmuseet onsdag var invitert til debattprogrammet Dagsnytt 18 for å svare på kritikken. Det var òg Munchmuseet – fordi dei òg flyttar, men held ope i nesten heile flytteperioden

Det ønskte ikkje Nasjonalmuseet, som halvannan time før sending vende seg til Munchmuseet og spurde om dei kunne trekke seg frå debatten.

Årsaka var mellom anna at dei ønskte god tid i studio til å svare på kritikken.

Dette reagerer Munch-direktør Stein Olav Henrichsen kraftig på. Han meiner dette er eit forsøk på å avgrense offentleg debatt.

– Alle forsøk på å avgrense ein offentleg debatt om kulturspørsmål er det nødvendig å reagere ganske tydeleg på, seier han.

No beklagar Nasjonalmuseet.

– Eg beklagar at eg tok denne telefonen, spesielt fordi den har vorte oppfatta som eit forsøk på sensur av Munchmuseet. Slik var det ikkje meint, verkeleg ikkje, seier kommunikasjonsrådgivar i Nasjonalmuseet, Ole Morten Fadnes.

