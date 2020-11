innenriks

Det viser tal NRK har henta inn frå dei største selskapa ved Oslo lufthamn. Dei mange hotella rundt flyplassen er ikkje rekna med.

Passasjertalet har i det siste lege på rundt 15 prosent av kva det var før koronapandemien braut ut, og nyleg vedtok Avinor at delar av flyplassen skal stengjast ned.

Leiar for Nav i Ullensaker Gry Hosøy er bekymra for at vi berre har sett byrjinga på oppseiingane.

(©NPK)