Regjeringa seier det er viktig for heile Noreg at folk bur i nord

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) og sju andre statsrådar presenterte fredag den nye nordområdemeldinga til regjeringa, som vart lagt fram i Alta.

Solberg understreka at det er strategisk, økonomisk og tryggingspolitisk viktig for heile Noreg at Nord-Noreg har levande lokalsamfunn og at folk bur i området.

– I nord er innanrikspolitikken og utanrikspolitikken to sider av same sak. Folk i nord er vår mest verdifulle tryggingspolitiske investering, seier Solberg.

Eit anna Arktis

– Vi har eit litt anna Arktis enn andre arktiske statar fordi vi har ein så stor del av befolkninga som bur her. Det betyr at vi kan hevde norske interesser på ein annan måte, og det er enklare å bidra til at norske interesser blir forvalta på ein god måte, utdjupar utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) overfor NTB.

Tryggingspolitisk seier Søreide at det har stor betydning med sterke nordnorske kunnskapsmiljø for å halde oppe kunnskap om kva Russland gjer og korleis det påverkar norske interesser.

– Vi klarer det mykje betre når vi har kunnskapsmiljø i nord som kan vere med å lese det biletet, seier ho.

I meldinga blir det skildra korleis den tryggingspolitiske situasjonen i nord har vorte meir krevjande med russisk styrkeoppbygging og militær modernisering, noko som har ført til auka interesse frå USA og andre allierte for å vere meir til stades i nord. Samtidig ligg Noregs linje med å finne ein balanse mellom avskrekking og roande haldning overfor Russland fast, men «justeres i takt med den sikkerhetspolitiske utviklinga», heiter det i meldinga.

Kritikk for avskrekking

Noreg har fått kritikk frå enkelte forskarar for å ha satsa for mykje på avskrekking til fordel for demping overfor Russland dei siste åra, noko ein fryktar gjer forholdet til Russland farlegare og dårlegare.

Søreide seier ho ikkje deler den analysen.

– Eg meiner vi klarer denne balansen godt. Samtidig kan vi ikkje vere urørte av at det skjer store tryggingspolitiske endringar i nærområdet vårt, eller at Russland annekterer eit anna land med makt i 2014, seier Søreide i ei tilvising til annektering av Krimhalvøya i Ukraina.

– Nato som allianse må ta det innover seg, og det meiner eg òg vi har gjort, seier Søreide.

Ho seier Noreg balanserer dette ved å samarbeide godt med Russland om ei rekkje spørsmål, mellom anna miljø og forvaltning av torskebestanden i Arktis, og dessutan ved jamleg politisk kontakt.

Unge gründerar

For å få folk til å vilje bu og leve i Nord-Noreg har regjering hatt søkjelys på «bulyst», kultur og tiltak for å hindre fråflytting i meldinga.

Blant dei konkrete satsingane i meldingane er skipinga av eit nytt investeringsfond med statleg og privat kapital som skal forvaltast frå Nord-Noreg, og dessutan skipinga av eit fond for unge gründerar.

Opposisjonen vender tommelen ned for meldinga. Sps stortingsrepresentant Sandra Borch meiner ho ikkje svarar på nokon av utfordringane i Nord-Noreg, eller legg nokre konkrete tiltak eller verkemiddel på bordet.

SVs nestleiar og stortingsrepresentant frå Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, kallar meldinga «det rene skjære svada», og skuldar regjeringa for å knapt ha komme opp med eit einaste nytt tiltak.

(©NPK)