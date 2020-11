Regjeringa seier nok folk i Nord-Noreg er viktig for Noregs tryggleik

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) og sju andre statsrådar presenterte fredag den nye nordområdemeldinga til regjeringa, som vart lagt fram i Alta.

Solberg understreka at det er strategisk, økonomisk og sikkerheitspolitisk viktig for heile Noreg at Nord-Noreg har levande lokalsamfunn og at folk bur i området.

– I nord er innanrikspolitikken og utanrikspolitikken to sider av same sak. Folk i nord er vår mest verdifulle sikkerheitspolitiske investering, seier Solberg.

Blant dei konkrete satsingane i meldinga er skipinga av eit nytt investeringsfond med statleg og privat kapital som skal forvaltast frå Nord-Noreg.

Regjeringa vil òg løyve fire millionar kroner over tre år til eit fond for unge gründerar som rettar seg særleg mot prosjekt som koplar forsking og verdiskaping.

Regjeringa vil òg støtte etableringa av ei stilling som ungdomskoordinator ved Sekretariatet for regionalt nordområdeforum for å sikre betre medverknad frå dei unge i landsdelen.

Eit ungdomspanel med 50 medlemmer har bidrege til meldinga, og har spelt inn medverknad som eit viktig punkt. Dei har òg skrive ei eiga melding som understrekar viktigheita av at det er gode moglegheiter til å ta utdanning, få bustad og starte eiga verksemd, og dessutan gode kultur- og kollektivtilbod for at dei skal bli verande i landsdelen.

Det er ni år sidan den siste nordområdemeldinga vart lagt fram. Den nye meldinga har fått undertittelen «Menneske, muligheter og norske interesser i nord».

(©NPK)