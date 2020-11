Rekordhandel under Black week

innenriks

Trass i pandemien aukar òg omsetninga frå kortbruk (BankAxept) i butikkane med 22 prosent, ifølgje betalingstenesta.

– Det ser ut til at handelen i butikkane har vore jamt høg heile veka, og fordelt meir utover enn Black week i fjor. Det er ein god indikasjon på at butikkane har lagt til rette for trygg handel, og at kundane har teke oppmodinga om å besøkje butikkane på litt andre tidspunkt enn vanleg, seier Vegar Heir i Vipps.

Held veksten fram i netthandelen i same takt, vil netthandelen med Vipps gi ny rekord under årets Black Friday 27. november.

(©NPK)