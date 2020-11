Sjefgranskar i trygdehøyring: – Ingen handla mot betre vitande

innenriks

Arnesen og to andre medlemmer av utvalet stilte fredag til høyring om trygdeskandalen i Stortingets kontrollkomité. Høyringa er den andre i rekkja i det som blir omtalt som den største rettsskandalen i norsk historie.

Som venta vart ein omtalt rapport om trygdeeksport frå 2014 eit sentralt tema for komiteen. I rapporten, som er utarbeidd av ei interdepartemental arbeidsgruppe, blir det slått fleire gonger fast at Noreg ikkje kan hindre mottakarar av trygdeytingar å opphalde seg i EØS-land.

Det er nettopp slike utanlandsopphald minst 86 personar kan vere uretteleg dømde for sidan 2012.

Komiteen har sjølv ikkje fått innsyn i rapporten.

– Hatt under nasen

Ifølgje Arnesen handlar ikkje rapporten om dei sakene som blir omfatta av Nav-skandalen. Men problemstillinga om EØS-retten vart broten i andre trygdesaker, burde vore reist.

– Ein burde sett dette som eit problem. Men koplinga mellom trygdeytingar og EØS-retten vart ikkje gjort, seier han.

Samtidig vart konklusjonane i rapporten trekt inn i stortingsmeldinga frå 2017 om trygdeeksport, påpeikar han.

– Slik sett har Stortinget hatt det under nasen, men ikkje sett det.

Rapporten frå Arnesen-utvalet blir verdsett som ein knusande kritikk av staten, som ifølgje utvalet har svikta på heilt grunnleggjande område.

– Men det er ingen ting i denne skandalen som peikar mot at nokon har handla mot betre vitande. Det dreier seg om ei problemstilling som ingen har sett, peikte Arnesen på i høyringa.

Caffe latne

Grunnen er at altfor få har brydd seg med å sjå kva følgjer EØS-retten eigentleg har for norsk lov, meiner han.

– EØS-retten er som mjølka i caffe latten. Han er heilt umogleg å skilje ut når han først har komme oppi. Det har vore ei sperre for juridiske ekspertar mot å gå inn i dette.

Seinare fredag skal fungerande arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) svare for kva regjeringa har gjort for å rydde opp i trygdeskandalen.

Eit stort spørsmål er kva høyringa i kontrollkomiteen vil munne ut i. Hittil har ingen vorte stilte til ansvar for skandalen.

Raudt-leiar Bjørnar Moxnes fryktar at det han hevdar er ein ansvarspulverisering vil halde fram etter dagens høyring.

– Høyringa må føre til at nokon blir stilte til ansvar for denne uretten, og alt vi har sett så langt peikar i retning av regjeringa, seier han.

Høyringa i kontrollkomiteen kan òg bli farga av høyringa på torsdag om trygdeskandalen i Efta-domstolen.

Knusande dom

Der felte EU-kommisjonens representant ein knusande dom over den norske praksisen med å leggje hindringar i vegen for reiser internt i EØS-området ved å ha som hovudregel at mottakarar av kontantytingar frå Nav må opphalde seg i Noreg.

Det gjeld òg før 2012, då EUs nye trygdeforordning tok til å gjelde, meiner både kommisjonen og Eftas overvakingsorgan Esa.

Regjeringa held på si side fast på at det går eit skilje i 2012, og at Navs feilpraksis berre gjeld frå då.

Arnesen-utvalet er delt i spørsmålet. Eit mindretal meiner at det har skjedd store omveltingar i EU-retten sidan 1994, og at det dermed ikkje er opplagt at trygdereglane vart praktiserte feil òg før 2012.

Dersom Efta-domstolen gir kommisjonen og Esa rett, kan det bety eit ras av nye Nav-saker heilt tilbake til 1994, då Noreg slutta seg til EØS.

Torsdag opna òg Esa formelt sak mot Noreg for ikkje å ha respektert EØS-reglane i trygdeforordninga

