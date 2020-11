Skipsreiar dømd til eit halvt års fengsel for alvorleg miljøkriminalitet

innenriks

Det opplyser konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl i Økokrim til NRK.

Økokrim meinte han medverka til forsøket på å smugle lasteskipet ut av landet for å hoggast opp på ei strand i Pakistan – utan løyve frå Miljødirektoratet.

I tillegg er eit selskap dømt til å tole inndraging av straffbart utbytte med to millionar kroner.

Økokrim la ned påstand om ni månaders fengsel for 54-åringen i Sunnhordland tingrett, og inndraging av tre millionar kroner frå selskapet hans Eide Marine Eiendom AS.

Nektar skuld

Eide har nekta straffskuld på alle tiltalepunkt. Reiaren stod tiltalt for medverknad til alvorleg miljøkriminalitet.

To dagar ut i seglasen i februar 2017 fekk skipet motorproblem og kom i drift utanfor Jærstrendene. Miljøstyresmaktene nekta då skipet å forlate Noreg utan løyve. Før seglasen hadde skipa lege i opplag i ti år.

Tingretten fann at han hadde ei sentral rolle i bistanden for å få skipet av garde, og at handlemåten var sterkt klanderverdig.

– Næringslivsleiaren hadde kunnskap om at skipet skulle skrapast i Asia, seier påtaleansvarleg i saka, konstituert statsadvokat Maria Bache Dahl.

Stort internasjonalt miljøproblem

Avfallseksport er strengt regulert i norsk og internasjonal rett. Målet er å hindre at rike land sender avfallet sitt til fattige land som ikkje har tilfredsstillande system for handtering av avfallet, verken for miljøet eller arbeidsmiljøet for dei som utfører arbeidet.

– Skraping av utrangerte skip eit stort internasjonalt miljøproblem. Som ein stor sjøfartsnasjon er det viktig at norske styresmakter bidreg til nedkjemping av dette problemet, seier Bache Dahl.

