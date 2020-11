Virke vil ha «restart» for reiselivet – ber om 1 milliard kroner

innenriks

– Vi ser lyset i tunnelen. No handlar det berre om å få bedriftene over siste kneika, seier leiar Astrid Bergmål i Virke Reiseliv til NTB.

Ho fryktar framleis eit «blodbad» blant medlemsbedriftene deira i reiselivet neste år.

– For å unngå dette, for å få folk ut av permisjon og tilbake i aktivitet, slik at dei kan førebu seg på ein restart av reiselivet i 2021, ber vi no regjeringa om 1 milliard kroner, seier ho.

Kravet om meir pengar kjem knappe to veker etter at regjeringa saman med Frp la milliardar på bordet til ei ny kompensasjonsordning for koronarammede bedrifter – òg i reiselivet.

– Det kompensasjonsordninga gjer, og er tenkt til, er å sørgje for verksemdene ikkje går konkurs. Det er hjelp til å betale dei faste kostnadene, men ho bidreg jo ikkje på nokon måte til aktivitet eller å få permitterte tilbake i jobb, seier ho.

Ny start

Dersom alt går bra med utviklinga av ein covid-19-vaksine, kan vaksinasjonen starte allereie i januar neste år her i Noreg. Dermed håpar reiselivsbedriftene så smått å komme i gang igjen til våren. Og at folk for alvor kan byrje å reise litt igjen til sommaren.

For mange reiselivsbedrifter handlar det no om å klare seg gjennom dei neste månadene.

– Spørsmålet er om verksemdene vil klare å komme over den siste kneika og korleis dei skal klare å planleggje for ein ny start – samtidig som dei har måtta permittere tilsette og ikkje har midlar til å hente dei tilbake før aktiviteten blir teken opp igjen og inntektene kjem. Virke meiner reiselivsnæringa ikkje vil klare dette utan hjelp, seier Bergmål.

– Tomt for pengar

I veke 46 hadde halvparten av Virkes reiselivsmedlemmer permittert 70 prosent av dei tilsette, viser den eigne medlemsundersøkinga deira.

– Det er så godt som tomt for pengar i heile breidda av reiselivet, seier Bergmål.

I 2020 har regjeringa sett av 600 millionar kroner i omstillings- og utviklingsmiddel. No ber Virke-leiaren om at ordninga blir vidareført til 2021 med friske pengar, men at fokuset blir endra frå omstilling til restart.

– Det er ein veldig enkel måte å gjere det på. Viss du eig ein skiheis, er det openbert at det er det du skal drive med når landet opnar opp igjen. Då treng du ikkje pengar til omstilling, men til restart, seier ho.

– Gladmeldinga til regjeringa er at dei ikkje treng å finne opp hjulet på nytt. Her er det heller ingen byråkratiske hindringar eller spørsmål om kven som skal forvalte ordninga. Alt er klart. Det einaste som trengst er påfyll av pengar og vilje.

