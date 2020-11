79 nye smittetilfelle i Oslo siste døgn

innenriks

Det er 82 mindre enn gjennomsnittet dei siste to vekene, som var på 161 smitta per dag. Det er totalt 2.223 smitta i Oslo dei siste to vekene, viser oppdaterte tal frå Oslo kommune.

Talet på smitta siste døgn er 33 færre enn dagen før.

Same dag førre veke vart det registrert 152 smittetilfelle.

Det er litt fleire kvinner enn menn som er smitta dei siste to vekene: 1.113 kvinner og 1.092 menn.

Bydelane Grorud og Bjerke har det høgaste smittetrykket. I bydel Grorud er det registrert 204 nye tilfelle dei siste to vekene, noko som svarer til 736,3 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar.

I bydel Bjerke er det registrert 200 nye tilfelle dei siste to vekene, noko som svarer til 598,4 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar.

Bydel Vestre Aker har det lågaste smittetrykket i Oslo med 60 nye smittetilfelle dei siste to vekene. Det svarer til eit smittetrykk på 118,1 per 100.000 innbyggjarar.

