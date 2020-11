Helsearbeidar som skulle vore i karantene, hadde pasientkontakt 137 gonger

innenriks

Kvinna i 20-åra besøkte kjærasten i England ved tre høve då landet vart sett på som raudt, og ho gjekk rett tilbake på jobb etterpå, skriv Avisa Oslo.

I alt var det i dei tre periodane 21 karantenebrot der kvinna hadde pasientkontakt 137 gonger. Det gjaldt mellom anna blodprøver, EKG og influensavaksinar.

Sjefen i kvinna varsla om karantenebrota, og seinare har kvinna vorte sagt opp.

Kvinna erkjenner karantenebrota, men meiner ho ikkje kan dømmast for å ha handla forsettleg, sidan ho ikkje kjende reglane. Sjefen hennar nektar for at kvinna ikkje var klar over reglane for karantene ved innreise.

Politiadvokat Karianne Worren, som er aktor i saka, meiner det er særs skjerpande at ho jobba som helsesekretær på eit fastlegekontor.

– Desse menneska har møtt opp fysisk på legekontora, trass i pandemien, fordi dei treng medisinsk hjelp. Dei skal føle seg trygge når dei gjer det, sa ho under rettssaka.

Aktor vil at kvinna skal sone ein vilkårslaus fengselsdom, medan forsvararen til kvinna, advokat Annette Barlinn, vil at kvinna skal dømmast til samfunnsstraff.

Dommen er venta å falle denne veka.

