Helsepersonell kan få karantenefritak, også utan negativ koronatest

innenriks

– Endringane er nødvendige for at personell frå utlandet som skal ta vare på kritiske samfunnsfunksjonar, skal komme inn i landet. Det er ei utfordring at ikkje alle har god nok tilgang til testar i heimlandet, og vi er avhengige av dei for å sørgje for forsvarlege helse- og omsorgstenester, seier helseminister Bent Høie (H) i ei pressemelding.

Dei regionale helseføretaka har teke kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet og sagt at dei er urolege for at kravet om negativ test 72 timar før framkomst på kort sikt kan gjere det vanskelegare å sørgje for forsvarlege helsetenester og beredskap. Det er særleg krevjande å skaffe insentivpersonell.

Mange sjukehus er avhengige av helsepersonell frå utlandet for å kunne sørgje for forsvarlege helsetenester.

– Endringane inneber mellom anna at det vil vere tilstrekkeleg at helsepersonell dokumenterer på grensa at arbeidsgivaren i Noreg har definert dei som personell i kritisk samfunnsfunksjon, påpeikar Høie.

I pressemeldinga skriv departementet at helseføretaka framleis skal ha eit strengt testregime etter at personellet har komme til Noreg, slik at smitterisikoen blir så mykje redusert som det er praktisk mogleg. Arbeidsgivarar som hentar inn personell i kritiske samfunnsfunksjonar, skal i utgangspunktet prøve å leggje til rette for at desse kan ta ein test mindre enn 72 timar før avreisa til Noreg.

Unntaket gjeld berre når det ikkje er praktisk mogleg å få teke ein slik test.