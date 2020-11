innenriks

– Vi har komme godt i gang med å slå ned smittebølgje nummer to, og det er gledeleg, men vi er enno ikkje i mål, seier Husa og legg til at ho er imponert over innsatsen til bergensarane.

Men smittenivået er framleis for høgt, og det er fare for at smitten stig raskt dersom ein opnar opp igjen for tidleg, seier Husa.

Smittetrykket no er på linje med utbrotet i september.

